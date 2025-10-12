Sestu, tenta di violentare una donna: lei scappa e riesce a farlo arrestare

La vittima è riuscita a fuggire e a chiedere aiuto al 112: arrestato in flagranza un 34enne ospite del Centro di Accoglienza di Monastir

Paura nel primo pomeriggio a Sestu, dove una donna di 33 anni è stata aggredita e palpeggiata in strada da un uomo che ha tentato di costringerla a un rapporto sessuale. I Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza di reato un 34enne cittadino iraniano, ospite del Centro di Prima Accoglienza di Monastir, ritenuto responsabile del reato di violenza sessuale.

Secondo quanto ricostruito dai militari, la donna stava passeggiando in una zona periferica del paese quando l’uomo l’ha avvicinata, bloccandola e palpeggiandola nelle parti intime. Dopo averla atterrata, avrebbe tentato di consumare la violenza, ma la vittima, approfittando del passaggio di un runner, è riuscita a divincolarsi e fuggire.

Pochi istanti dopo l’aggressore l’ha raggiunta nuovamente nei pressi della sua abitazione, tentando un nuovo assalto, ma la donna è riuscita ancora una volta a sfuggire e a chiamare il 112.

Grazie alla tempestività della segnalazione e alla descrizione fornita, i Carabinieri hanno bloccato il sospettato in meno di cinque minuti dall’allarme, a poca distanza dal luogo della prima aggressione. L’uomo è stato arrestato e condotto in caserma: dopo le formalità di rito, sarà trasferito nel carcere di Uta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

