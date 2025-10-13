Oristano, rubano portafoglio e acquistano con il bancomat: 3 giovani denunciati

I Carabinieri di Cabras hanno identificato e denunciato tre giovani, due maggiorenni (25 e 18 anni) e un minorenne (16 anni), tutti di origine nordafricana e ospiti di centri di accoglienza per migranti. I tre sono ritenuti responsabili di furto aggravato su autovettura e utilizzo indebito di carte di credito. Le denunce sono state inviate alla Procura della Repubblica di Oristano e a quella per i Minorenni di Cagliari.

L’indagine è scaturita dalla querela presentata martedì sera da un uomo di 44 anni, residente a Torre Grande. La vittima aveva lasciato il proprio portafoglio all’interno della macchina parcheggiata. Il mattino seguente, intorno alle 6, l’uomo ha ricevuto sul cellulare diverse notifiche dal suo Home Banking che segnalavano transazioni sospette a carico della sua carta di debito. Poco dopo, ha scoperto che il finestrino dell’auto era stato forzato e che il portafoglio era scomparso, confermando così il furto.

Nonostante il tempestivo blocco delle carte, i responsabili erano riusciti a effettuare acquisti presso due distributori automatici di sigarette, situati rispettivamente a Cabras e Oristano.

Grazie all’accurata analisi delle immagini di sorveglianza, i carabinieri sono riusciti a risalire all’identità dei tre giovani. La successiva perquisizione ha permesso di recuperare l’intera refurtiva, che è stata integralmente restituita al legittimo proprietario.

