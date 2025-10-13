Incendio a Uta, un rogo distrugge un’automobile: avviate le indagini

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Iglesias sono intervenuti poco dopo le 18:30 di ieri nella periferia del comune di Uta a seguito di un incendio che ha distrutto un’autovettura in sosta.
Gli operatori, giunti sul posto con un’autopompa, hanno prontamente delimitato l’area e domato le fiamme che avevano completamente avvolto il veicolo.
Dopo aver spento l’incendio e messo in sicurezza la zona, sono stati avviati gli accertamenti necessari per determinare le cause probabili del rogo. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incidente.