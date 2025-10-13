A generare sospetti negli agenti è stato il continuo via vai di uomini a tutte le ore, un movimento non compatibile con la natura dichiarata dell'attività

Cagliari, immigrazione clandestina e prostituzione in centro massaggi: 2 denunce

La Polizia di Stato di Cagliari ha inferto un duro colpo al degrado nel centro cittadino. Gli investigatori della Squadra Mobile hanno concentrato le loro attenzioni su un centro massaggi in Via Sassari, denunciando due donne di nazionalità cinese per sfruttamento della prostituzione e immigrazione clandestina. L’operazione fa parte dei controlli intensificati in seguito all’istituzione della “zona rossa”, mirati a contrastare le attività illecite nel centro storico.

A generare sospetti negli agenti è stato il continuo via vai di uomini a tutte le ore, un movimento non compatibile con la natura dichiarata dell’attività. Gli uomini della Sezione Criminalità Diffusa hanno quindi effettuato un accesso ispettivo all’immobile, confermando la presenza di un centro massaggi con diverse stanze occupate da clienti.

Le verifiche hanno raccolto gravi indizi a carico di una delle due donne, che gestiva l’attività illecita: fungeva da “cassiera”, accogliendo i clienti e gestendo i pagamenti. La seconda donna, risultata irregolare sul territorio nazionale, è stata identificata come una delle prostitute.

Durante il controllo, è stato rinvenuto un vero e proprio “tesoretto” in contanti: 10.000 euro occultati con cura all’interno di un sottotetto in cartongesso. Le indagini hanno permesso di acquisire ulteriori prove, inclusi annunci pubblicati su siti specializzati che promuovevano l’attività di meretricio.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è scattato il sequestro preventivo dell’immobile, di fatto utilizzato come casa d’appuntamento.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it