Sassari, minacciano di morte i poliziotti con un coltello: arrestati due uomini

Due uomini hanno minacciato di morte due poliziotti con una roncola e un coltello, ma poi sono stati bloccati e arrestati. Questo è quanto successo nella notte a Sassari.

Secondo quanto ricostruito, gli agenti delle Volanti sono intervenuti perché uno dei due stava minacciando delle persone per strada con un coltello. L’uomo già lo scorso venerdì era stato arrestato per aver minacciato i titolari di un bar, sempre allo stesso modo.

A quel punto è intervenuta la Polizia che ha però dovuto fare i conti con un complice 24enne senza fissa dimora che ha cominciato ad insultarli e minacciarli, proferendo frasi come: “vi sgozzo come maiali, vi ammazzo, vi spancio”.

I due sono stati arrestati, ma una volta saliti in auto hanno tentato di autolesionarsi per incolpare poi i poliziotti di averli picchiati.

Gli arresti sono stati convalidati questa mattina e per loro è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di dimora.

