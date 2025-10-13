Province Città Metropolitana Treni a idrogeno, a Mandas cominciati i lavori per la centrale Arst

Un passo in avanti verso la decarbonizzazione. I nuovi mezzi di trasporto verranno consegnati entro la fine del 2026

Sono cominciati i lavori per la realizzazione di una centrale per la produzione di idrogeno a Mandas in vista della messa in circolazione dei treni a idrogeno da parte dell‘Arst.

Un passo in avanti verso la decarbonizzazione. La centrale servirà, infatti, ad alimentare i treni che percorreranno la linea Monserrato-Mandas-Isili, in arrivo entro la fine del 2026.

Si tratta di un progetto che rientra all’interno dei piani di transizione ecologica dell’azienda e di rinnovamento del parco mezzi. Dopo Mandas, toccherà ad Alghero e Macomer cominciare i preparativi per accogliere i nuovi mezzi di trasporto.

