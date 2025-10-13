Torralba, al via lavori al sovrappasso della 131: intervento da 1,1 milioni

A partire da domani l’Anas avvierà la fase principale dei lavori di demolizione e ricostruzione del sovrappasso situato al km 173,350 della strada statale 131, nella zona di Torralba.

Per questo motivo, per consentire l’esecuzione dei lavori in totale sicurezza, il traffico verrà deviato in entrambi i sensi sulla strada provinciale 128 ed interesserà l’incrocio con la statale 131 Bis.

La conclusione dell’opera è prevista entro il 31 gennaio 2026. Si tratta di un intervento da circa 1,1 milioni di euro e fa parte di un programma di manutenzione di ponti e viadotti che ha già riguardato la completa ricostruzione delle strutture all’altezza di Bonannaro, Siligo, Florinas, S’Accargia e del ponte Badde Olia.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it