Terralba, blitz antidroga: lunghissimi inseguimenti e 9 persone arrestate

Decine di Carabinieri, supportati da un elicottero dell'Arma, hanno circondato le aree rurali e le strade provinciali arrivando fino alla Marmilla

Nove persone, tra cui un minorenne, sono state arrestate dai Carabinieri del Reparto Operativo di Oristano al termine di una vasta operazione antidroga che ha coinvolto le campagne del territorio.

L’intervento è scattato in seguito alla scoperta di una piantagione di marijuana localizzata in un’area rurale isolata del Terralbese. Non appena le pattuglie dei militari hanno raggiunto la coltivazione, le nove persone presenti si sono date alla fuga precipitosa, alcune a piedi attraverso la vegetazione, altre a bordo di un pick-up di colore scuro.

Ne è scaturita una vera e propria caccia all’uomo che si è protratta per decine di chilometri. Decine di Carabinieri, supportati da un elicottero dell’Arma, hanno circondato le aree rurali e le strade provinciali, toccando il territorio del Barigadu e della Marmilla, in direzione della zona del Grighine.

La fuga del pick-up si è conclusa nei pressi di Allai, all’altezza del ponte romano, dove il mezzo è stato raggiunto e bloccato. Tutti i sospettati sono stati condotti in caserma a Oristano per le procedure di identificazione e gli accertamenti di rito.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it