L'uomo aveva appiccato una serie di incendi boschivi nel territorio dell'oristanese. Disposta la custodia cautelare in carcere

Terralba, piromane seriale incastrato da video e foto: arrestato

È stato arrestato il piromane di Terralba, un uomo responsabile di aver appiccato una serie di incendi boschivi nel territorio dell’oristanese.

A renderlo noto è stato il Corpo Forestale. Per l’uomo è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di incendio boschivo aggravato.

Secondo quanto riferito, ad incastrare l’uomo è stato un vasto repertorio di immagini e video che lo hanno ritratto mentre compiva l’azione criminosa. Intanto, domani a Oristano si terrà una conferenza stampa per fare il punto sulla situazione.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it