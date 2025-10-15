Esplosione Verona, cordoglio davanti a Comando Provinciale Carabinieri Cagliari | Video

Questa mattina, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari è stato il luogo di una toccante commemorazione in onore dei tre militari rimasti vittime della tragica esplosione avvenuta ieri a Castel d’Azzano (Verona).

Una delegazione della Protezione Civile di Cagliari ha voluto rendere omaggio ai caduti, consegnando una corona d’alloro al Comandante Provinciale, Generale di Brigata Luigi Grasso, davanti alla bandiera italiana esposta a mezz’asta. Il personale della Protezione Civile e i Carabinieri si sono stretti in un momento di silenzio e raccoglimento, accompagnato dal suono sommesso delle sirene dei mezzi di servizio. Questo gesto, sobrio ma profondo, ha voluto esprimere la solidarietà dell’organizzazione verso l’Arma e onorare il sacrificio di coloro che hanno perso la vita in servizio.

Contemporaneamente, davanti al Comando Stazione Carabinieri di Uta, anche il personale della Polizia Penitenziaria ha partecipato al lutto nazionale. Con un momento di raccoglimento altrettanto solenne, hanno osservato un minuto di silenzio, con le sirene dei veicoli in servizio a scandire l’omaggio. Un gesto unitario in ricordo dei colleghi tragicamente scomparsi.

