Sardegna, proposta modifica a legge elettorale: “Serve norma più democratica”

Quest’oggi in Consiglio regionale Danilo Lampis, portavoce di Sardegna Chiama Sardegna, ha avanzato una proposta di modifica della legge elettorale regionale.
Secondo Lampis, infatti, quella attuale: “esclude dalla rappresentanza decine di migliaia di sardi. Abbiamo bisogno di una legge elettorale più democratica che risponda alle peculiarità politiche dell’isola, che sappia dare a tutti la stessa forza di voto”.
Per questo motivo, nella sala dei gruppi consiliari è stato presentato anche un documento che punta a realizzare un sistema elettorale più equo, partecipato e rappresentativo della pluralità dell’isola.
Tra le principali proposte vi sono: l’adozione di un sistema proporzionale con eventuali correttivi di stabilità, l’elezione del presidente della Giunta da parte del Consiglio regionale con la possibilità di sfiducia costruttiva, l’eliminazione del voto disgiunto e la limitazione dei mandati.
