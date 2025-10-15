Terralba, arrivava con il monopattino e appiccava incendi: 30enne in carcere

L'uomo è stato ritenuto responsabile di almeno 5 incendi nel territorio tra Terralba e Arborea

Si avvicinava a bordo del suo monopattino, piazzava l’innesco e poi se ne andava come se nulla fosse accaduto. Queste le azioni di un uomo di 30 anni che è stato arrestato in quanto ritenuto responsabile di 5 incendi verificatisi tra il 16 luglio e il 1° settembre 2025, all’interno della pineta litoranea compresa tra i Comuni di Terralba e Arborea.

Grazie al tempestivo intervento del sistema regionale antincendio, tutti gli incendi sono stati intercettati e spenti rapidamente, limitando la superficie percorsa dal fuoco a circa 1 ettaro complessivamente, ed evitando conseguenze potenzialmente catastrofiche per la sicurezza pubblica e l’ambiente.

L’uomo è stato individuato a seguito di un’importante operazione investigativa con un sistema di videosorveglianza mirata, l’uso di droni e l’analisi incrociata dei dati e delle modalità degli incendi.

Considerata la serialità delle azioni, la capacità criminale dimostrata e l’elevatissimo pericolo per la collettività, la Procura ha richiesto ed ottenuto dal Gip l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere (art. 285 C.P.P.): “L’ordinanza cautelare del Giudice ha infatti riconosciuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del soggetto indagato”.

