Sassari, dal Ministero 30mila euro per combattere lo spaccio nelle scuole

Il Ministero dell’Interno ha destinato un finanziamento di 30.000 euro al Comune di Sassari, nell’ambito dello stanziamento complessivo di 1 milione e 500 mila euro previsto per il 2025. Sassari è uno dei 50 Comuni con oltre 15mila abitanti selezionati per il progetto “Scuole Sicure”.

Il deputato della Lega, Dario Giagoni, ha illustrato come verranno utilizzate le risorse, sottolineando l’obiettivo primario del progetto.

“Le risorse – spiega il deputato leghista Dario Giagoni – serviranno a rafforzare la sicurezza nei pressi degli istituti scolastici, attraverso l’installazione di videosorveglianza, l’assunzione temporanea di agenti di Polizia locale, l’acquisto di mezzi e attrezzature e la promozione di campagne informative per sensibilizzare giovani e famiglie sui rischi legati alla droga”.

Giagoni ha enfatizzato che questo è un intervento concreto che conferma l’impegno del Governo nella lotta allo spaccio e nella prevenzione di un fenomeno che compromette il futuro delle nuove generazioni. Il deputato ha aggiunto che il tema gli sta particolarmente a cuore, anche in seguito a una sua recente interrogazione parlamentare sull’argomento.

L’iniziativa rappresenta un sostegno tangibile ai Comuni, mirato a potenziare i presidi di legalità in stretta sinergia con le Prefetture. L’onorevole ha concluso evidenziando la continuità del progetto:

“Scuole Sicure”– conclude l’onorevole – è un progetto confermato anche per l’anno scolastico in corso e si inserisce nel più ampio piano del Governo per il contrasto al narcotraffico, portato avanti con determinazione a livello nazionale e internazionale”.

