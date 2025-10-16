Arborea, pesca abusiva di polpo: la polizia sequestra 70 trappole con esca

Le attrezzature da pesca erano prive di qualsiasi segnalazione obbligatoria, in chiara violazione delle normative vigenti

La Polizia di Stato ha condotto un’operazione di contrasto alla pesca illegale nella marina di Arborea, culminata nel sequestro di 70 nasse (trappole) innescate con esche e destinate alla cattura abusiva di polpi.

Il ritrovamento è avvenuto durante un servizio di vigilanza condotto dalla Squadra Acque Interne della Questura di Oristano.

Le attrezzature da pesca erano prive di qualsiasi segnalazione obbligatoria, in chiara violazione delle normative vigenti che regolano sia la pesca professionale sia quella sportiva.

