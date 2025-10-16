Olbia, ruba cibo e vestiti alla Croce Rossa: denunciato un 33enne

L'individuo sorpreso proprio mentre era intento a nascondere generi alimentari e vestiario all'interno del proprio giardino

Un uomo di 33 anni è stato colto in flagrante dai Carabinieri del Radiomobile di Olbia, riuscendo così a recuperare l’intera refurtiva sottratta poco prima alla sede locale della Croce Rossa.

L’episodio si è verificato nella notte tra sabato e domenica. I militari hanno sorpreso l’individuo proprio mentre era intento a nascondere generi alimentari e vestiario all’interno del proprio giardino.

Gli accertamenti hanno confermato che la merce era stata prelevata dalla vicina associazione di volontariato. Il valore complessivo della refurtiva ammontava a circa duemila euro, che è stato immediatamente restituito alla Croce Rossa. L’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il furto.

