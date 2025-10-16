Province Sassari Esplosione in un appartamento a Sorso: danni ingenti

La deflagrazione, avvenuta in via Unità d’Italia, sarebbe stata causata da una fuga di gas da una bombola della cucina

Violenta esplosione questa mattina a Sorso. La deflagrazione ha distrutto un appartamento in via Unità d’Italia, con l’allarme scattato intorno alle 12.30.

All’origine dello scoppio sembrerebbe esserci una fuga di gas proveniente da una bombola della cucina, poi un incendio che ha devastato l’angolo cottura e buona parte degli arredi dell’abitazione. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita.

Sul posto sono intervenute immediatamente le squadre dei Vigili del fuoco, che hanno domato il rogo e stanno procedendo alla messa in sicurezza dell’area. Presenti anche i Carabinieri della Stazione di Sorso, che hanno avviato gli accertamenti.

