Esplosione in un appartamento a Sorso: danni ingenti

Violenta esplosione questa mattina a Sorso. La deflagrazione ha distrutto un appartamento in via Unità d’Italia, con l’allarme scattato intorno alle 12.30.

All’origine dello scoppio sembrerebbe esserci una fuga di gas proveniente da una bombola della cucina, poi un incendio che ha devastato l’angolo cottura e buona parte degli arredi dell’abitazione. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita.

Sul posto sono intervenute immediatamente le squadre dei Vigili del fuoco, che hanno domato il rogo e stanno procedendo alla messa in sicurezza dell’area. Presenti anche i Carabinieri della Stazione di Sorso, che hanno avviato gli accertamenti.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it