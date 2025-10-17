Costa Rei, scoppia rissa dentro un locale: disposta chiusura per 15 giorni

Le indagini sono tuttora in corso per completare l’identificazione di tutti i soggetti coinvolti

Un locale di Costa Rei è stato sospeso per 15 giorni a causa dello scoppio di una rissa avvenuta all’interno dell’esercizio lo scorso settembre.

In quell’occasione, alcuni avventori erano venuti alle mani, provocando disordini che avevano richiesto l’immediato intervento dei militari. Le indagini sono tuttora in corso per completare l’identificazione di tutti i soggetti coinvolti.

A seguito della notifica, i militari hanno provveduto a far chiudere l’esercizio e all’affissione all’esterno del locale del cartello recante la dicitura “Chiuso con provvedimento del Questore di Cagliari”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it