Verso Cagliari-Bologna, Pisacane: “Buone notizie dall’infermeria, Mina c’è”

Cagliari-Bologna segna la ripresa dopo la pausa nazionali, sosta che ha permesso ai sardi di recuperare numerosi acciaccati. Notizie positive anche da Obert e Kilicsoy, tornati con entusiasmo dopo le reti segnate nelle rispettive selezioni. Il tecnico Fabio Pisacane presenta in conferenza stampa la prossima sfida.

La sosta. “Ha portato qualche buona notizia, perché recuperiamo Gaetano. Mina oggi e ieri ha fatto parziale, si è allenato, sarà della partita. Anche Zappa e Rodriguez hanno recuperato. Tante buone notizie che ci danno più soluzioni. I nazionali poi stanno tutti bene, sono tornati con entusiasmo dopo buone prestazioni. Siamo felici del primo gol di Obert e della rete di pregevole fattura di Kilicsoy. Bene anche che Luvumbo abbia messo minutaggio”.

L’avversario. “Il Bologna è una squadra con idee, intensità e qualità. Un progetto costruito nel tempo e con un allenatore preparatissimo. La rispettiamo. Sulle catene esterne ha fatto la sua forza, non dobbiamo andare dietro al loro ritmo ma dobbiamo essere bravi a dettarlo noi”.

Talenti. “Kilicsoy è stato utilizzato in partite difficili in questo inizio. Non ci meraviglia ciò che ha fatto in nazionale. Stiamo cercando di accompagnarlo in questo percorso, sappiamo il suo valore, ha le carte in regola per fare certi gol. Ma per me non cambia una virgola, è un talento ma non lo voglio bruciare. Esposito? Ho visto un giocatore voglioso, che vuole spaziare, vuole libertà. Per un attaccante il gol è importante, ma il gol è l’ultimo dei problemi per un calciatore delle sue qualità”.

Effetto casa. “Siamo partiti bene, ma la gente vuole vedere il giusto atteggiamento e noi non dobbiamo mai sbagliare questo. Non condannerò mai l’errore tecnico, voglio che i giocatori proseguano con questo atteggiamento, perché è quello che fa venire i giocatori allo stadio”.

