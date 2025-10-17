Caso Landini-Meloni, Cristina Usai: “Il rispetto si dimostra, non si proclama”

La consigliera regionale di Fratelli d’Italia, Cristina Usai, è intervenuta nel dibattito sollevato dalle parole offensive rivolte da Maurizio Landini, segretario generale della CGIL, al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Usai ha condannato duramente il linguaggio utilizzato, considerandolo un attacco non solo istituzionale ma anche di genere: “Il rispetto non si proclama, si dimostra. La parola pesante, pronunciata dal segretario generale della Cgil nei confronti di Giorgia Meloni, ha un sapore antico dal significato inequivocabile. Un’espressione che offende, non solo il Presidente del Consiglio, ma tutte le donne che hanno avuto il coraggio di affermarsi con il proprio valore, senza piegarsi a nessuno.”

La consigliera ha espresso inoltre una riflessione critica sull’ipocrisia di chi si professa difensore dell’uguaglianza e dei diritti femminili: “Fa riflettere che simili parole provengano proprio da chi, ogni giorno, si erge a paladino dell’uguaglianza e del femminismo. Però, quando la donna libera, capace e di successo è di destra, questi paladini a corrente alternata si sentono autorizzati ad usare toni offensivi e irrispettosi.”

