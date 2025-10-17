Tragedia sfiorata a Ghilarza: incendio in casa mentre i proprietari dormivano

I proprietari dell'edificio, svegliati dal fumo denso degli arredi che andavano a fuoco, hanno immediatamente lanciato l'allarme

Attimi di grande apprensione si sono vissuti a Ghilarza a causa di un incendio divampato in un’abitazione poco prima dell’alba, causando ingenti danni strutturali e materiali.

L’episodio è avvenuto in vico Santa Lucia, dove le fiamme si sono sprigionate poco prima delle 4 del mattino, propagandosi rapidamente ad alcuni arredi interni. I proprietari dell’edificio, svegliati dal fumo denso, hanno immediatamente lanciato l’allarme.

La risposta è stata tempestiva: una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Abbasanta è intervenuta sul posto, riuscendo a domare l’incendio dopo un intenso lavoro.

Nonostante la paura, non si registrano feriti tra gli occupanti. Tuttavia, i danni subiti dalla casa sono stati giudicati ingenti. Sono in corso gli accertamenti tecnici da parte delle autorità per determinare le cause esatte che hanno innescato il rogo.

