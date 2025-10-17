Fabbrica di bombe in Sardegna, protesta sotto il palazzo del Consiglio Regionale

Comitati, movimenti e diverse associazioni che si battono per la riconversione della fabbrica di armamenti RWM Italia di Domusnovas si sono radunati questa mattina sotto la sede del Consiglio regionale a Cagliari.
La manifestazione era stata preannunciata, anche alla luce delle recenti notizie che riguardano lo stabilimento nel Sulcis, di proprietà del colosso tedesco Rheinmetall. Nello specifico, la protesta è stata innescata dalla notizia della possibile produzione, in collaborazione con la società israeliana Uvision Air, di droni leggeri, noti come droni “kamikaze”.
I rappresentanti della mobilitazione hanno avanzato la richiesta di un incontro ufficiale con le massime cariche istituzionali: il presidente dell’Assemblea, i capigruppo consiliari e la presidente della Regione, Alessandra Todde.
Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it