Sassari, perde il controllo dell’auto schiantandosi su altre auto parcheggiate

Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 17 ottobre, in viale Dante a Sassari.

Il sinistro ha avuto come protagonista il conducente di una Seat Ibiza che procedeva in direzione del centro città. Per ragioni ancora in fase di accertamento, il 53enne alla guida ha perso il controllo della vettura, che è finita violentemente contro una serie di mezzi regolarmente parcheggiati, causando danni consistenti.

L’uomo è stato prontamente trasportato al pronto soccorso, dove è stato anche sottoposto agli esami tossicologici e alcolemici di rito. Al momento, le ipotesi spaziano dal malore improvviso alla distrazione.

Nell’incidente è rimasta ferita anche una giovane donna che si trovava all’interno di un’Alfa Romeo Tonale, travolta sulla fiancata sinistra dalla Seat Ibiza, e anch’essa accompagnata in ospedale.

Il bilancio finale conta sei veicoli coinvolti: la Seat Ibiza, l’Alfa Romeo Tonale, uno scooter, una Mercedes Classe A, una Smart e un autocarro Fiat Ducato.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti gli operatori del 118, i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Locale per i rilievi e la gestione della viabilità.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it