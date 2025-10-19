Ghilarza piange il 20enne Nicola Atzori: “Sospesi tutti gli eventi”

La comunità di Ghilarza è sotto shock per la perdita del giovane Nicola Atzori, morto a 20 anni. L’Amministrazione comunale ha espresso il proprio cordoglio con una nota ufficiale, annunciando la sospensione di tutte le attività previste.

“L’Amministrazione di Ghilarza si stringe attorno alla famiglia di Nicola Atzori, nostro concittadino, giovane vittima di un incidente stradale in cui stanotte ha perso la vita” si legge in una nota diffusa sui social. “In questo momento di dolore e cordoglio profondi vengono sospesi tutti gli eventi previsti a Ghilarza e Zuri per le Giornate del Romanico”.

