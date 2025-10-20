"Ora andiamo a Verona, partita difficile come tutte in Serie A ma rimaniamo equilibrati", ha aggiunto il tecnico della squadra isolana

Cagliari-Bologna, Pisacane: “Gara dal doppio volto, ci è mancato l’ultimo passaggio”

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha commentato la sconfitta interna alla Unipol Domus per 2-0 contro il Bologna di Vincenzo Italiano, firmata dalle reti di Holm e Orsolini.

“Il Bologna ha fatto gol, noi no. Forse è mancata la bontà nell’ultima scelta nel secondo tempo, sbagliando tre ripartenze importanti che una squadra come la nostra non può permettersi di fare al cospetto di una grande squadra come il Bologna”, ha detto il tecnico rossoblù.

“Andiamo a Verona, partita difficile come tutte in Serie A. Rimaniamo equilibrati, non umorali andando dietro al mero risultato o all’episodio singolo, sia che si vinca o che si perda, ma concentrati sul lavoro, sul miglioramento e sull’obiettivo finale”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it