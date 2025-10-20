Usellus, scontro auto-moto: motociclista portato via con l’elisoccorso

L'incidente ha visto coinvolti una motocicletta, condotta dal 60enne originario di Serrenti, e un'automobile di modello Audi

Un uomo di 60 anni è rimasto gravemente ferito in un sinistro stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri, all’incrocio che unisce la Strada Statale 442 con la Provinciale tra Usellus e Albagiara.

L’incidente ha visto coinvolti una motocicletta, condotta dal 60enne originario di Serrenti, e un’automobile di modello Audi. In seguito allo scontro, il motociclista ha riportato diverse lesioni ed è stato immediatamente soccorso. Data la serietà delle ferite, si è reso necessario il trasporto d’urgenza in elicottero all’Ospedale Brotzu di Cagliari. Nonostante il ricovero, le sue condizioni non farebbero temere per la sua vita.

Fortunatamente, la ragazza che viaggiava come passeggera sulla moto e il conducente dell’Audi sono rimasti illesi.

