Shock a Dolianova, autotrasportatore ferito a colpi d’arma da fuoco

L'uomo, 45enne, è stato vittima di un agguato ed è stato raggiunto dai colpi d'arma da fuoco da distanza ravvicinata che gli hanno colpito la spalla

Un autotrasportatore di 45 anni è scampato a un tentato agguato avvenuto nella tarda serata di domenica, poco prima della mezzanotte, in pieno centro abitato.

L’uomo è stato vittima di un agguato mentre si trovava all’interno della propria abitazione ed è stato raggiunto da un colpo d’arma da fuoco sparato a distanza ravvicinata. Fortunatamente, ha riportato solo una ferita di striscio alla spalla.

Immediatamente dopo l’accaduto, sul posto sono giunte diverse pattuglie dei Carabinieri e un’ambulanza del 118 che ha fornito i primi soccorsi alla vittima.

