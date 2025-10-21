Evasione Marco Raduano da Badu ‘e Carros: 10 condanne, 2 assolti

Anche lo stesso Marco Raduano, il noto boss della criminalità pugliese, è stato condannato a due anni e sei mesi di reclusione per l'evasione

Si è concluso a Cagliari il processo relativo all’evasione di Marco Raduano, con un verdetto che ha stabilito dieci condanne e due assoluzioni.

Nella mattinata di martedì 21 ottobre 2025, il Tribunale ha prosciolto da ogni accusa l’agente di polizia penitenziaria Salvatore Deledda (assistito dai legali Stefano Stochino ed Erica Dessì) e Mauro Gusinu (difeso dall’avvocato Agostinangelo Marras).

Tutti gli altri imputati sono stati ritenuti colpevoli, con pene detentive che spaziano da un anno e otto mesi fino a cinque anni.

Anche lo stesso Marco Raduano, il noto boss della criminalità pugliese, è stato condannato a due anni e sei mesi di reclusione per l’evasione. Raduano era fuggito dal carcere di Badu ‘e Carros il 24 febbraio 2023, per poi essere catturato in Corsica. Attualmente, l’uomo ha intrapreso il percorso di collaboratore di giustizia.

