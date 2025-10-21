Terribile incidente a Villacidro: mamma e figlia di 18 mesi in codice rosso

La donna e la bimba sono state trasportate al Brotzu con l'elisoccorso. Sul posto anche Carabinieri e Vigili del Fuoco

Paura a Villacidro dove un’auto in cui vi erano a bordo 4 persone ha sbandato ed è uscita fuori strada. Ad avere la peggio sarebbero state una donna e la figlia di appena 18 mesi.

Secondo quanto riferito, l’incidente è avvenuto all’ingresso della cittadina e non sarebbero stati coinvolti altri mezzi. L’auto dopo essere uscita di strada, si sarebbe ribaltata.

La donna e la figlia sono state trasportate al Brotzu in codice rosso con l’elisoccorso. Secondo la visita preliminare la neonata avrebbe riportato un trauma cranico e la sua prognosi resta riservata, mentre sono meno gravi le condizioni della mamma.

Intanto sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.

