Monserrato, effettuato il primo intervento in Sardegna con protesi anca 3D

Per la prima volta in Sardegna è stato realizzato un intervento con una protesi personalizzata costruita grazie alla stampante 3D. Al Policlinico di Monserrato è stato realizzata la protesi di un’anca su misura per una paziente affetta da acondroplasia, la malattia genetica che causa una delle forme più comuni di nanismo, con artrosi bilaterale dell’anca.
Ad eseguire l’operazione sono stati i chirurghi dell’Ortopedia e Traumatologia diretta dal professor Antonio Capone.
Una vera e propria innovazione, considerato che in passato sui pazienti interessati da questa condizione era impossibile impiantare le protesi standard.
“Le protesi su misura rappresentano un passo avanti nella chirurgia protesica dell’anca, ma va riservata a casi complessi a causa dei costi elevati e dei tempi di produzione piuttosto lunghi” ha spiegato il professor Capone.
