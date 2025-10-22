Ghilarza sotto shock, una folla in lacrime per l’ultimo saluto a Nicola Atzori

Si è tenuto ieri pomeriggio l’ultimo saluto a Nicola Atzori, il giovane di Ghilarza che ha perso la vita in un tragico incidente stradale nella notte tra sabato e domenica.

Le lacrime hanno rigato i volti di tutti i presenti della folla che si è recata nella chiesa per i funerali. Presenti parenti, amici, compagni di scuola e di Basket. Nicola, infatti, per anni aveva giocato nella squadra di Ghilarza.

Un vuoto incolmabile per tutta la famiglia che ha proverà a trovare un briciolo di conforto nel supporto della comunità, che compatta si è recata in chiesa per l’ultimo saluto.

