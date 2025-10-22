Sardegna regina di Lonely Planet: è l’unica meta italiana consigliata per il 2026

L'Isola viene esaltata come meta turistica imperdibile per tutto l'anno, con un'attenzione alle sue bellezze storiche e culturali

Sardegna regina di Lonely Planet: è l’unica meta italiana consigliata per il...

C’è una sola meta italiana all’interno della nuova “agenda” di Lonely Planet, che suggerisce gli imperdibili 50 luoghi del mondo da visitare nel 2026, ed è la Sardegna.

In pieno accordo con la volontà da parte della Regione di promuovere un turismo che vada al di là della stagione estiva, azione intrapresa ormai da diversi anni e dalle diverse amministrazioni, la nota guida turistica spinge proprio anche sugli aspetti non necessariamente legati alle spiagge e al mare.

L’Isola viene ritenuta una meta imperdibile per tutto l’anno grazie al suo vasto patrimonio storico e culturale. Un posizionamento di rilievo accanto ad altri luoghi imperdibili come Perù, Botswana, Cadice o Maine per citarne alcuni.

Un riconoscimento che ha anche il sapore di un piccolo cambio di marcia per quanto riguarda la percezione della Sardegna all’estero. Per anni la Sardegna è stata percepita dai turisti unicamente come meta costiera, ora invece, si cominciano ad esaltare anche le sue tradizioni e le bellezze disseminate per tutto il territorio.

