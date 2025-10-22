Notizie Approfondimenti Sardegna regina di Lonely Planet: è l’unica meta italiana consigliata per il...

Sardegna regina di Lonely Planet: è l’unica meta italiana consigliata per il 2026

L'Isola viene esaltata come meta turistica imperdibile per tutto l'anno, con un'attenzione alle sue bellezze storiche e culturali

Di
Redazione Cagliaripad
-
Crediti foto: Comune di Cagliari

C’è una sola meta italiana all’interno della nuova “agenda” di Lonely Planet, che suggerisce gli imperdibili 50 luoghi del mondo da visitare nel 2026, ed è la Sardegna.

In pieno accordo con la volontà da parte della Regione di promuovere un turismo che vada al di là della stagione estiva, azione intrapresa ormai da diversi anni e dalle diverse amministrazioni, la nota guida turistica spinge proprio anche sugli aspetti non necessariamente legati alle spiagge e al mare.

L’Isola viene ritenuta una meta imperdibile per tutto l’anno grazie al suo vasto patrimonio storico e culturale. Un posizionamento di rilievo accanto ad altri luoghi imperdibili come Perù, Botswana, Cadice o Maine per citarne alcuni.

Un riconoscimento che ha anche il sapore di un piccolo cambio di marcia per quanto riguarda la percezione della Sardegna all’estero. Per anni la Sardegna è stata percepita dai turisti unicamente come meta costiera, ora invece, si cominciano ad esaltare anche le sue tradizioni e le bellezze disseminate per tutto il territorio.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it

ARTICOLI CORRELATIALTRI ARTICOLI DA QUESTO AUTORE