Pesca illegale a Sant’Antioco: sanzionati tre pescherecci per 6mila euro

Tre pescherecci sono stati sanzionati dalla Guardia Costiera per aver svolto attività di pesca con reti a strascico a circa 20 miglia a ovest di Sant’Antioco, nonostante il fermo pesca vigente.

Le sanzioni risalgono al 20 ottobre e riguardano tre unità non appartenenti alla marina sarda. A supporto delle indagini è intervenuto anche un elicottero della 4a sezione Volo della Guardia Costiera di Decimomannu.

Ai tre pescherecci è stato intimato di interrompere immediatamente le attività. Le imbarcazioni sono poi state dirette verso Portovesme, dove sono state sanzionate per un totale di 6mila euro ciascuna.

I prodotti ittici recuperati sono stati sequestrati e si è trattato di circa 150 Kg di pescato. Sequestrate anche le reti a strascico e ogni comandante dei pescherecci si è visto togliere 6 punti su ogni licenza di pesca.

