Sassari, avevano ingerito 47 ovuli di cocaina: due arresti

I Carabinieri avevano notato un'auto che viaggiava a forte velocità e che non si è fermata all'alt. Da lì è partito un breve inseguimento che poi ha portato all'arresto dei due occupanti

Un uomo aveva ingerito 47 ovuli di cocaina ed era pronto insieme ad un collega ad immetterli sul mercato. I due sono stati arrestati a Sassari da parte dei Carabinieri.

Secondo quanto riferito, i militari hanno notato un’auto che viaggiava a forte velocità e le hanno intimato di accostare. I due hanno provato a scappare ed è nato un inseguimento che è durato qualche minuto.

Una volta fermata l’auto, le due persone a bordo sono state perquisite e sottoposte ad accertamenti sanitari. Da qui è emerso che uno dei due aveva ingerito 47 ovuli contenenti un totale di 610 grammi di cocaina.

I due sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e portati in carcere a Bancali.

