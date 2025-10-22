Sassari, avevano ingerito 47 ovuli di cocaina: due arresti

Un uomo aveva ingerito 47 ovuli di cocaina ed era pronto insieme ad un collega ad immetterli sul mercato. I due sono stati arrestati a Sassari da parte dei Carabinieri.
Secondo quanto riferito, i militari hanno notato un’auto che viaggiava a forte velocità e le hanno intimato di accostare. I due hanno provato a scappare ed è nato un inseguimento che è durato qualche minuto.
Una volta fermata l’auto, le due persone a bordo sono state perquisite e sottoposte ad accertamenti sanitari. Da qui è emerso che uno dei due aveva ingerito 47 ovuli contenenti un totale di 610 grammi di cocaina.
I due sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e portati in carcere a Bancali.
Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it