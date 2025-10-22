Province Città Metropolitana Terrore a Quartu, esplode bomba davanti ad agenzia immobiliare: indagini in corso

Si pensa che possa essere stato un ordigno artigianale. Sul posto la Polizia con il supporto di artificieri e scientifica

Redazione Cagliaripad
Un atto intimidatorio o una bravata? Poco conta perché questa mattina presto, intorno alle 4, una parte di Quartu si è svegliata dopo aver sentito un’esplosione.

Secondo le ricostruzioni, è stato posizionato un ordigno davanti ad una agenzia immobiliare situata in via Cecoslovacchia che ha danneggiato serranda dell’ingresso.

Sul posto si è precipitata la Polizia e poco dopo sono intervenuti anche gli artificieri e la scientifica. Attualmente le indagini sono ancora in corso per cercare di risalire all’autore del gesto.

