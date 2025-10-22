Servizi di telefonia in down: disagi in tutta la Sardegna

Le segnalazioni arrivano da tutta Italia e sono tante quelle provenienti anche dall'Isola: per ora nessuna comunicazione

Ancora non è chiaro cosa stia accadendo, ma diversi utenti stanno sperimentando enormi problemi di servizio con le linee telefoniche e le segnalazioni sono tante anche in Sardegna.

I problemi sono cominciati intorno alle 10.15 di questa mattina e hanno riguardato soprattutto le reti Fastweb. Le segnalazioni sui social non si sono fatte attendere e arrivano da tutta Italia.

A funzionare non è solo la rete fissa, ma anche quella mobile e i servizi di ricezione. Un controllo più approfondito ha però permesso di evidenziare come la questione stia riguardando anche altri servizi di telefonia: da Tim a Wind, Vodafone e Iliad.

