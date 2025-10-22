Cagliari, ruba capi d’abbigliamento e scappa: arrestato 37enne

L'uomo si era allontanato con 200 euro di merce rubata, ma è stato poi rintracciato dai Carabinieri

Un 37enne disoccupato di Selargius è stato arrestato questa mattina a Cagliari poiché ritenuto responsabile di furto aggravato.

Secondo quanto riferito, a segnalare il fatto è stato il personale di un esercizio commerciale di viale Marconi. L’uomo, infatti, si era impossessato di alcuni capi di abbigliamento per un valore complessivo di circa 200 euro e poi si era allontanato senza pagare.

Una volta rintracciato dai Carabinieri, a poca distanza dal luogo del furto, il soggetto è stato sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso della merce sottratta, successivamente restituita ai titolari dell’attività.

Terminate le formalità di rito, l’arrestato è stato accompagnato presso il Tribunale di Cagliari per essere giudicato con rito direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it