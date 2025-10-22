Villacidro, buona notizia: migliorano le condizioni della bimba di 18 mesi

Al momento si trova ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Brotzu di Cagliari, ma le condizioni della bambina di 18 mesi, rimasta ferita in un incidente stradale ieri a Villacidro, sono notevolmente migliorate.

L’equipe medica che sta seguendo l’evoluzione della situazione continua a tenere riservata la prognosi, ma ha fatto sapere che la piccola non è più in pericolo di vita.

Ancora non è chiaro il motivo per cui il veicolo in cui si trovava, insieme ai genitori e ad un’altra persona, sia uscito fuori strada e si sia ribaltato. L’incidente è avvenuto ieri nei pressi di via Nazionale.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it