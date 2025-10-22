Marrubiu, furto alla stazione di servizio: ladri in fuga

Furto nella notte alla stazione di servizio Tamoil, situata lunga la strada statale 131 nell’area di Marrubiu. Intorno a mezzanotte due persone incappucciate hanno oscurato una videocamera e spaccato le vetrine dell’esercizio per introdursi all’interno.
Secondo quanto riferito, i due avrebbero provato a portarsi via la cassa delle slot machine, ma senza successo. A quel punto è scattato l’allarme e i due sono fuggiti, portandosi via qualche pacchetto di sigarette.
Sul posto si sono poi recate le forze dell’ordine per svolgere le indagini e cercare di risalire all’identità degli autori del furto.
