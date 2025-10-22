Marrubiu, furto alla stazione di servizio: ladri in fuga

Due persone hanno provato a rubare la cassa delle slot machine, ma senza successo. Così sono scappati con diversi pacchetti di sigarette

Furto nella notte alla stazione di servizio Tamoil, situata lunga la strada statale 131 nell’area di Marrubiu. Intorno a mezzanotte due persone incappucciate hanno oscurato una videocamera e spaccato le vetrine dell’esercizio per introdursi all’interno.

Secondo quanto riferito, i due avrebbero provato a portarsi via la cassa delle slot machine, ma senza successo. A quel punto è scattato l’allarme e i due sono fuggiti, portandosi via qualche pacchetto di sigarette.

Sul posto si sono poi recate le forze dell’ordine per svolgere le indagini e cercare di risalire all’identità degli autori del furto.

