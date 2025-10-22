Violazioni sicurezza sul lavoro: sanzionati due imprenditori a Domus de Maria e Uta

Due imprenditori, uno di Domus de Maria e l’altro di Uta, sono stati deferiti in stato di libertà, in quanto ritenuti responsabili di violazioni alle normative sulla sicurezza e tutela dei lavoratori.

A Domus de Maria, l’ispezione ha riguardato un’attività di ristorazione riconducibile a un 59enne, socio amministratore di una società con sede e sede operativa in paese, che avrebbe omesso di sottoporre i lavoratori a visita medica obbligatoria e di garantire loro una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Nei suoi confronti è stata emessa una sanzione di 6.976,81 euro.

A Uta un’analoga attività di verifica ha interessato un supermercato gestito da un 44enne cagliaritano, amministratore unico di una società con sede legale nel capoluogo. Secondo quanto riferito, avrebbe installato impianti audiovisivi idonei a consentire il controllo a distanza dell’attività dei dipendenti. Nei suoi confronti è stata emessa un’ammenda pari a 387,25 euro.

