Dramma a Gonnosfanadiga, malore fatale alla guida: muore un 66enne

Tragedia questa mattina, intorno alle 09:15, a Gonnosfanadiga, in via Adua. I Carabinieri della Stazione di Guspini sono intervenuti sul luogo di un incidente stradale su richiesta del Servizio di Emergenza Sanitaria 118.

Un pensionato di 66 anni, residente in paese, ha perso il controllo del suo motocarro “Ape Piaggio”, terminando la sua corsa contro un muretto a lato della strada.

Purtroppo, i sanitari giunti sul posto non hanno potuto che constatare il decesso dell’uomo. Si presume che la causa del sinistro sia stata un improvviso malore che lo ha colto mentre era alla guida.

L’Autorità Giudiziaria, informata dai Carabinieri che stanno conducendo gli accertamenti di rito, ha disposto la restituzione della salma ai familiari per le esequie.

