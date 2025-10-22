Anastasio, poche vendite e concerti cancellati: Salmo lo porta con sé sul palco

"Chiunque sogni di vivere di rap dovrebbe andare ai suoi concerti e prendere appunti", ha così commentato Anastasio per ringraziare Salmo

Un gesto di sincera onestà ha trasformato un insuccesso commerciale in una grande opportunità per Anastasio. Il cantautore campano, vincitore della dodicesima edizione di X Factor Italia nel 2018, è stato invitato ad aprire il concerto di Salmo al PalaSele di Eboli (Salerno).

L’invito è arrivato dopo che Anastasio aveva dovuto annullare due tappe del suo tour, precisamente quelle previste il 23 ottobre al Demodè Club di Modugno (Bari) e il 24 ottobre all’Urban Club di Perugia. Invece di ricorrere a scuse generiche, l’artista aveva pubblicato un video, divenuto virale con oltre 160 mila visualizzazioni, in cui ammetteva apertamente la scarsa vendita dei biglietti.

Questa trasparenza ha profondamente colpito il rapper sardo Salmo, che ha deciso di avere Anastasio al suo fianco per la data di Eboli. Questo concerto è parte del suo prestigioso World Tour, che lo vedrà esibirsi in giro per l’Europa prima di approdare negli Stati Uniti e in Canada, con tappe a Los Angeles e Toronto.

“Chiunque sogni di vivere di rap – ha commentato Anastasio – dovrebbe andare ai suoi concerti e prendere appunti. Grazie Mauri (Salmo, ndr) per aver fatto succedere questa cosa cos’ spontaneamente e grazie a tutta la squadra per l’accoglienza”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it