Abusa del figlio minore diffondendo foto e video: chiesti 12 anni di carcere

Si avvia verso la conclusione il processo riguardante un presunto giro di pedopornografia nel Nord della Sardegna, con richieste di condanna severe.
La vicenda giudiziaria è stata innescata dalla coraggiosa denuncia di un genitore, il quale ha segnalato gli abusi sessuali subiti dal figlio di appena otto anni in un piccolo comune dell’Alta Gallura.
Il Pubblico Ministero Gilberto Ganassi, in rappresentanza della Procura distrettuale di Cagliari, ha avanzato una richiesta di pena di 12 anni di reclusione per l’imputato.
L’uomo è accusato non solo di aver perpetrato gli abusi sul minore, che è il proprio figlio, ma anche di averne girato filmati, provvedendo poi a diffondere le immagini anche sul territorio nazionale.
