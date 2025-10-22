Sanità Sardegna, ecco la nuova gestione del Cup per ridurre le liste d’attesa

La Giunta regionale ha deliberato una profonda riorganizzazione del Centro Unico di Prenotazione (Cup) della Regione, con l’obiettivo di dimezzare le liste d’attesa per le visite e gli esami specialistici.

Questa trasformazione prevede un cambio di rotta nella gestione del servizio, che sarà uniformata su tutto il territorio per assicurarne una migliore qualità. Le azioni principali includono un completo rinnovamento del sistema informatico, la riqualificazione del personale preposto e l’aggiornamento delle strutture tecnologiche e telefoniche.

Per attuare questa svolta, la centrale regionale di committenza si occuperà della procedura di gara per l’affidamento del nuovo servizio Cup.

Parallelamente, è stato creato un tavolo tecnico misto di programmazione, con membri della Direzione Generale della Sanità, dell’Azienda Regionale della Salute, della società in house Sardegna IT, del responsabile unico regionale dell’assistenza sanitaria e della stessa centrale di committenza. La loro missione sarà definire tutti gli aspetti (tecnici, organizzativi ed economici) della nuova piattaforma Cup, assicurando che l’introduzione di nuove tecnologie si traduca in un servizio più performante per i cittadini e in una gestione ottimizzata delle risorse pubbliche.

