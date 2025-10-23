Scontro tra automobile e autocarro sulla Sp 15: feriti entrambi i conducenti

Lo scontro è avvenuto nella strada che collega Ghilarza con Boroneddu, entrambi i conducenti sono stati trasportati in ospedale

Nel pomeriggio di ieri, verso le 17:00, la squadra dei Vigili del Fuoco di Abbasanta è intervenuta sulla SP15, tra Ghilarza e Boroneddu, in seguito a un incidente stradale.

L’incidente ha coinvolto un motocarro Ape 600 e un’automobile. Entrambi i conducenti hanno riportato lesioni non gravi e sono stati trasportati in ospedale in codice giallo dal personale del 118. Le cause che hanno portato allo scontro sono ancora sconosciute.

I Vigili del Fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza i mezzi incidentati e la strada, liberando la carreggiata dai detriti. Durante queste operazioni, il traffico è stato temporaneamente interrotto.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenute anche le Forze dell’Ordine per i rilievi e le procedure di loro competenza.

