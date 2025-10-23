Selargius, incidente a catena nella 554: traffico in tilt, c’è un ferito

Uno dei conducenti coinvolti nell'incidente è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Brotzu di Cagliari

Questa mattina, poco dopo le 7:00, un serio incidente a catena ha paralizzato il traffico sulla Strada Statale 554. Il sinistro è avvenuto in direzione Quartu Sant’Elena, in prossimità del distributore di carburante in località “Psichedda”, coinvolgendo complessivamente quattro auto e un motociclo.

L’impatto multiplo ha provocato un forte ingorgo, bloccando temporaneamente la circolazione sull’importante asse viario che connette Cagliari all’area metropolitana.

I soccorsi sono stati immediati: sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Maracalagonis per i rilievi, i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’area, il personale sanitario del 118 e i tecnici Anas per la gestione del traffico.

Uno dei conducenti coinvolti è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Brotzu di Cagliari. Le Forze dell’Ordine stanno tuttora esaminando la dinamica esatta dell’accaduto per stabilire cause e responsabilità.

