Sassari, sequestrati 12Kg di tabacco contraffatto: maxi multa per i possessori

In conformità con la recente riforma in materia di monopoli, l'attività commerciale è stata immediatamente colpita da una sanzione amministrativa di 60.000 euro

Nei giorni scorsi, la Polizia Locale ha effettuato un significativo sequestro di tabacco di contrabbando nel centro storico di Sassari. L’operazione, concentrata nella zona di San Donato, è stata possibile grazie all’attenta e costante presenza del Corpo nella parte inferiore del Corso.

L’attività ha portato all’individuazione di un esercizio commerciale dove erano occultati 12 chilogrammi di tabacco contraffatto, suddivisi in confezioni da un chilo ciascuna.

In conformità con la recente riforma in materia di monopoli, l’attività commerciale è stata immediatamente colpita da una sanzione amministrativa di 60.000 euro. Tuttavia, le indagini sono tuttora in corso per accertare e valutare eventuali implicazioni di natura penale legate al contrabbando.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it