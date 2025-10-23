Carbonia, vedono la Polizia e lanciano la droga dal finestrino: arrestati

Alla vista della volante i due sono scappati sulla 130, ma sono stati fermati una volta entrati a Musei

Ieri sera, due persone di 33 e 35 anni sono state arrestate con l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio a Carbonia.

Secondo quanto riferito, gli agenti di Polizia avevano notato un’auto sospetta a bordo della quale vi erano due uomini. Una volta vista la volante, i due si sono dati alla fuga lungo la 130. Poco dopo il loro ingresso a Musei però sono stati fermati a bloccati.

Nel corso dell’inseguimento i due hanno lanciato dal finestrino un involucro nero al cui interno sono stati trovati 850 grammi di marijuana. Il pacchetto è stato poi recuperato dai poliziotti.

Gli agenti hanno poi perquisito anche le abitazioni dei due e al loro interno sono stati rinvenuti altro 15 grammi di marijuana, oltre a bilancini di precisione, una sostanza da taglio e materiale vario per il confezionamento.

I due sono stati poi condotti al carcere di Uta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it