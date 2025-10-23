Capodanno a Cagliari, sarà ancora festa diffusa: “Per noi cultura non è spot”

La Consigliera comunale Marta Mereu ha fatto chiarezza su quella che sarà l'organizzazione per l'ultimo dell'anno: "Capodanno tappa di un progetto più ampio, non l’unico obiettivo"

Capodanno a Cagliari, sarà ancora festa diffusa: “Per noi cultura non è...

È cominciato il toto-artista per il Capodanno di Cagliari, ma la Consigliera comunale, presidente della commissione cultura, Marta Mereu, ha fatto chiarezza sul modo in cui verrà organizzato.

“Si avvicina il Capodanno e circolano voci e ipotesi su chi salirà sul palco quest’anno. Non c’è ancora una risposta ma, dopo la discussione in Aula di martedì scorso, credo sia importante chiarire un punto” ha riferito sui social la Consigliera.

Mereu ha spiegato che il modus operandi sarà quello dello scorso anno: impiegare un adeguato numero di risorse per il capodanno, che però consenta di garantire e sostenere una progettualità culturale che perduri per l’intero anno: “Per noi la cultura non è un evento spot: è una responsabilità pubblica, un investimento che tiene insieme artisti, operatori, luoghi e comunità”.

Sull’organizzazione della serata, invece, ha riferito che sarà ancora un capodanno diffuso, come quello dello scorso anno: “Per ora queste sono le certezze: sarà una festa diffusa, che animerà tre piazze della città; investiamo su qualità, su produzioni locali e percorsi che lasciano valore sul territorio; consideriamo il Capodanno come una tappa di un progetto più ampio, non come l’unico obiettivo”.

