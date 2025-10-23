Cagliari, ora la metropolitana è pronta per davvero: prima corsa lunedì

Ora l’attesa sembra davvero terminata. Cagliari si prepara a riavere la sua metropolitana leggera a partire da lunedì 27 ottobre 2025.

A renderlo noto è stato l’Assessorato dei Trasporti della Regione. Completati i lavori di raddoppio dei binari della tratta Gennari-Caracalla e dunque la Linea 1 San Gottardo-Repubblica ripartirà dopo qualche anno di fermo.

Ricostruito così il collegamento tra piazza Repubblica e il Policlinico Universitario, che sarà raggiungibile in 22 minuti, e l’integrazione con i servizi per Settimo San Pietro nel centro intermodale di Monserrato.

Il nuovo orario è stato progettato in modo da assicurare una piena integrazione con gli altri servizi del trasporto metropolitano: la Linea 2 della metrotranvia verso Settimo San Pietro, i treni regionali per il Parteolla e Mandas–Isili, i bus navetta da e per Sestu, quelli per Sinnai e Maracalagonis.

Grazie a questa rete integrata si potrà, ad esempio, raggiungere Piazza Repubblica da Settimo San Pietro in 32 minuti, o il Policlinico Universitario da Maracalagonis in 30 minuti, combinando bus e tram.

