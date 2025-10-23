Sorso, anziani picchiati e insultati in casa di riposo: 7 persone a processo

Addirittura alcuni anziani sarebbero persino stati legati a letti e carrozzine. Fissata la data della prima udienza

Il Gup di Sassari ha rinviato a giudizio la responsabile di una casa di riposo di Sorso, una socia e cinque dipendenti. Gli imputati sono stati accusati di maltrattamenti, abbandono di incapace ed esercizio abusivo della professione infermieristica.

Secondo quanto riferito, gli anziani ospiti della casa di riposo sarebbero stati ripetutamente maltrattati e insultati, oltre che minacciati e picchiati. Inoltre, anche le condizioni igieniche sarebbero state precarie.

Addirittura, alcuni sarebbero stati legati al letto e alle carrozzine perché reputati “più turbolenti”. Ora resta l’attesa per il processo che si aprirà il prossimo 17 marzo 2026 in Corte d’assise.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it